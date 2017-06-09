Мешканці Тернопільщини можуть зареєструвати дитину просто в пологовому будинку

09/06/2017 Розмір тексту:

Зареєструвати новонародженого можна прямо в пологовому будинку, – нагадують в головному територіальному управлінні юстиції облдержадміністрації. Цьогоріч на Тернопільщині цією можливістю скористалося майже півтори тисячі батьків.

Упродовж 2017-го року в області народилося майже чотири тисячі дітей. Поки що не всі користуються нововведенням щодо видачі свідоцтва про народження у пологовому будинку.

«Ми започаткували проект – реєстрація народження у пологовому будинку. Молодим матерям немає необхідності йти в підрозділи ДРАЦС, щоб отримати свідоцтво про народження дитини. За цей рік в нас зареєстровано 3903 народжень дітей, 1450 отримали свідоцтва про народження у пологових будинках. Можна сказати, що більше половини свідоцтв ми видаємо у пологових будинках. Щодо минулого року, то ми видали тільки 38%. Це пілотний проект, але він досить швидко впроваджується у реальність», – каже начальник головного територіального управління юстиції ОДА Едуард Кольцов.

Також жителям краю нагадують: якщо вчасно не зареєструвати дитину, доведеться сплатити штраф.

Софія Романська