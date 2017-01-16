Мешканці Тернопільщини мають можливість заробляти майже 20 тисяч гривень на місяць

16/01/2017 Розмір тексту:

За підсумками 2016 року Тернопільщина досить вдало виконала завдання із залучення на контрактну службу до Збройних сил України.

Про це під час наради в Тернопільській ОДА повідомив т. в. о. військового комісара Тернопільського ОВК полковник Олександр Скумбрій, повідомляє прес-служба ОДА.

За його словами в розрізі областей Західної України щодо виконання планового завдання Тернопільщина посіла 4 місце. «Цей результат є досить непоганим», – зазначив Олександр Скумбрій.

Він також повідомив, що на І-й квартал 2017 року область вже отримала нове завдання – необхідна кількість складає близько 400 осіб. Відповідно до цього усі райони та міста мають розподіл потреби.

При цьому т. в. о. обласного комісара зауважив, що завдяки субвенції 2016 року вдалося виготовити велику кількість роздаткового матеріалу. Тому попросив голів райдержадміністрацій, мерів міст, голів громад та старост сіл – максимально активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу та агітаційну кампанію щодо перспектив служби за контрактом.

Як звернув увагу Олександр Скумбрій, вагомим мотиваційним інструментом для майбутній військовослужбовців є можливість отримати також одноразову грошову винагороду за рахунок місцевого бюджету. Тому попросив забезпечити її в подальшому на 2017 рік. «Від 5 до 15 тис гривень отримували контрактники Тернопільщини додатково при вступі на службу. Гусятинський, Кременецький, Шумський райони, а також міста Тернопіль та Збараж особливо плідно попрацювали в цьому напрямку. Як свідчить практика, виплата одноразової грошової допомоги є вагомим чинником у прийнятті рішення», – зазначив він.

Окрім того, Олександр Скумбрій проінформував, що грошове забезпечення для військових контрактної служби у 2017 році складає від 7 тис грн, водночас для офіцерського складу – від 9 тис грн в тилу. Водночас зросла винагорода за службу в зоні АТО – тепер вона становитиме 16-19 тис грн на місяць.