Мешканці Тернопільщини масово труяться грибами. Медики б’ють на сполох

06/10/2017 Розмір тексту:

Три десятки жителів Тернопільщини отруїлося грибами цього сезону, – повідомляє обласна санепідслужба. Одну дитину не вдалося врятувати. Дівчинка померла в результаті сильного отруєння грибами.

Лікарі просять жителів краю бути обережними під час вживання цієї страви.

Цього сезону лікарі-епідеміологи фіксують рекордну кількість отруєнь грибами. Днями чотири жителі краю потрапили з отруєннями до реанімаційних відділень.

«Нас насторожує така велика кількість отруєнь грибами. На превеликий жаль, в результаті отруєння померла дитина. До десяти жителів області побувало у реанімаційних відділеннях через отруєння. Тому ми вкотре звертаємося до жителів області, – будьте обережними під час вживання грибів. Краще відмовтеся від них, якщо не впевненні в якості. Оскільки важливим є не лише вид грибів, а й правильне приготування», – каже лікар-епідеміолог Світлана Маціпура.

А тим часом, грибів у лісах області тільки більшає, – розповідають місцеві жителі. Сезон цього року виявився сприятливим для їхнього росту.

Софія Романська