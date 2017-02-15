Мешканці Тернопільщини масово труяться алкогольним пійлом

15/02/2017 Розмір тексту:

Зловживання спиртним до добра не доводить. На Тернопільщині почастішали випадки отруєння алкогольними напоями.

Статистика для нашої області досить невтішна. У Тернопільській області фіксують збільшення випадків отруєння населення алкоголем. За 6 років отруєнь стало у 2,3 рази більше.

Про це УНН повідомили в управлінні охорони здоров’я України Тернопільської ОДА.

Загалом від отруєнь алкоголем на Тернопільщині протягом 6 років постраждало 3 тис. 455 осіб.

Так, у 2016 році алкогольних отруєнь було зафіксовано – 694, у 2015 році – 704, у 2014 році – 582 випадків, у 2013 році – 603, у 2012 році – 577, у 2011 – 295 випадків.

Нагадаємо, збільшення випадків отруєння сурогатом фіксують чи не в кожні області.

За два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази.

Кількість отруєнь алкоголем у Херсонській області за цей проміжок часу зросла на чверть.

Експерти констатують, що частка тіньового горілчаного ринку в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.