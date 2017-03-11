Мешканці Тернопільщини масово труяться алкоголем

11/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині побільшало випадків отруєння алкоголем. За останні п’ять років кількість отруєнь зросла удвічі. За цей період часу від оковитої постраждало три з половиною тисячі жителів області. Проте це лише офіційна інформація. Фахівці підозрюють, що насправді кількість отруєнь набагато більша.

Тенденція збільшення кількості алкогольних отруєнь актуальна для кожного регіону України, – кажуть в управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА. Все більше українців стають залежними від алкоголю. Лікарів найбільше турбує той факт, що алкоголізм постійно молодшає. Все частіше цю хворобу виявляють у двадцятирічних юнаків.

«На жаль, алкоголізм дуже підступний. І поширюється ця хвороба серед різних вікових категорій. Алкоголізм небезпечний у будь-якому віці та у будь-якій статті. На жаль, вилікувати алкоголізм практично неможливо, якщо сам алкоголік не має бажання кинути пити. Якщо є це бажання, тоді у лікарів-наркологів є можливість провести ефективне лікування. Хочу додати, в Україні заборонене примусове лікування від алкоголізму, сам алкоголік має дати добро, щоб розпочати навіть обстеження», – каже лікар-нарколог Ігор Біловус.

Також в області фіксують збільшення випадків отруєння сурогатом. Відтак загострюється питання пропаганди здорового способу життя насамперед серед молодого покоління.