Мешканці Тернопільщини далі віддають гроші аферистам: не допомагають ні попередження, ні пояснення

26/04/2017 Розмір тексту:

Щодня на лінію «102» надходять чимало звернень громадян, які стали жертвами шахраїв. Незважаючи на численні застереження правоохоронців, яких правил необхідно дотримувались у випадку телефонних дзвінків невідомих, люди продовжують їх ігнорувати.

Так, до жителя Теребовлянського району зателефонував черговий мобільний аферист. Чоловік представився співробітником банку та повідомив, що з банківської картки власника намагались зняти готівку тож електронний гаманець 54-річного жителя Тернопілля заблоковано. Аби активувати картку, необхідно повідомити всі особисті дані власника рахунку.

Потерпілий надав усю інформацію, яка була необхідні зловмиснику. З рахунку чоловіка зникло 15 000 гривень. Чоловік за допомогою звернувся до правоохоронців.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.

Правоохоронці нагадують мешканцям краю, не вірити особам, які телефонують щодо проведення фінансових операцій. Громадяни, не задумуючись, перераховують свої заощадження, а лише тоді звертаються до поліцейських за допомогою. Знайти аферистів надзвичайно важко, оскільки їхні схеми досконало відпрацьовані.

Тож ніколи, ні за яких обставин, не повідомляйте особисту інформацію невідомим. Пам’ятайте, працівники банківських установ не будуть телефонувати та дізнаватися ваші персональні дані, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.