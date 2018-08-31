Мешканці села неподалік Тернополя повстали проти будівництва ГЕС. ВІДЕО

31/08/2018 Розмір тексту:

Місцеві жителі відзначають, що не проти гідроенергетики в цілому – але вони проти води в своїх будинках.

У Мишковичах, передмісті Тернополя, селяни і екологи намагаються зупинити будівництво гідроелектростанції. Вони впевнені, що гребля підніме рівень води в річці Серет на півтора метра, а підприємець, який вирішив її будувати, не має необхідних дозволів. Про це повідомляє Сегодня.

Жителі Мишкович першими забили на сполох, коли побачили на околиці села масштабну промислову структуру. Хто і що будує – місцевим не пояснили.

Селяни звернулися до однієї з тернопільських громадських організацій. Там припустили, що папери у забудовника не в порядку.

“На землях водного фонду, в прибережній смузі безпосередньо люди зняли верхній шар ґрунту, захопили шматок землі, де незаконно зберігають, складують землю, також проводять будівельні роботи. В усному порядку нам повідомили, що це ГЕС, має бути. ГЕС на обвідному каналі, тобто ГЕС дериваційного типу”, – розповів керівник громадської організації Андрій Об’єщик.

Керівник фірми, яка проводить забудову, запевняє, що у нього були всі документи, коли проектував невелику ГЕС. Сподівався заробити, продаючи державі кіловати за зеленим тарифом.

Але коли він почав будувати, вийшов новий закон, за яким потрібен дозвіл екологів. Державна екологічна інспекція в Тернопільській області вже наклала штраф – близько чотирьох тисяч гривень. Його повинен стягнути суд.

“І підготували, і направили матеріали в Тернопільський окружний адміністративний суд для того, щоб припинити реалізацію цього проекту”, – зазначив начальник державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц.

Але набагато більше може заплатити підприємець за порушення земельного законодавства. Обласне управління Госгеокадастру виявило, що будує бізнесмен на землях, на які не має права.

Поки чекають суду за штрафами для підприємця, селяни звернулися ще й в поліцію. Жителі Мишкович бояться, що якщо ГЕС побудують, то рівень води в річці Серет зросте. Місцеві жителі відзначають, що не проти гідроенергетики в цілому, але вони проти води у своїх будинках.