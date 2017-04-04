Мешканці області “традиційно” знищують природу

04/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині продовжують нищити природу самовільним спалюванням сухої трави, листя і сміття.

Рятувальники б’ють на сполох. Через підпали сухої трави, листя і сміття в області постійно стаються пожежі. Останнім часом пожежно-рятувальним підрозділам доводиться щодоби до двадцяти разів виїжджати на виклики.

Цими днями найбільше пожеж сталося у Кременецькому, Зборівському, Підволочиському, Шумському і Лановецькому районах. Пожежники рятували будівлі, лісові насадження, торфовища.

«Ситуація із самовільними підпалами листя і сухої трави зараз дуже складна. На жаль, це вже стало традицією. Люди палять рослинні залишки, не задумуючись про наслідки для природи. Цілі екосистеми від цього просто вимирають. От, наприклад, цими вихідними тільки в обласному центрі трапилося три пожежі. На вулиці Парковій загорілося сміття, як наслідок вогнем було знищено площу п’яти метрів квадратних. На вулиці Львівській хтось підпалив суху траву. Також горіли рослинні залишки і на вулиці Микулинецькій. Наразі встановлюються причини і наслідки пожеж», – розповідають в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

У Тернополі за самовільними підпалами стежитимуть патрульні. Порушникам загрожують серйозні штрафи.

Софія Романська