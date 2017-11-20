Мешканці області продовжують наступати на одні й ті ж граблі

20/11/2017 Розмір тексту:

За минулу добу інтернет-аферисти збагатилися на майже 14 тисяч гривень. У пастки пройдисвітів потрапили дві тернополянки та мешканка села Острів.

Жителька району хотіла придбати за вигідною ціною дрова для опалення. Однак відправки товару вона так і не дочекалася, а 6 тисяч гривень успішно перераховано на картку зловмисника, повідомляють у поліції.

Інша жертва шахрайства оплатила 3600 гривень за покупку дитячого квадроцикла, однак дитина так і не отримала свій подарунок, бо ж після зарахування коштів оголошення зникло з сайту, як і його автор.

Три з половиною тисячі втратила ще одна мешканка Тернополя. Вона купувала онлайн меблевий гарнітур, поспішила перевести готівку, а товар (якщо такий і справді існував), залишився у продавця. Той звісно перестав відповідати на дзвінки.