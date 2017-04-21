Мешканці області перетворюють у сміттєзвалища навіть кладовища. ФОТО

21/04/2017 Розмір тексту:

У місті Кременець, що на Тернопільщині, Туницьке та Калиновське кладовища перетворили на суцільний смітник.

Про це повідомляє “Доба” з посиланням на спільноту “Типовий Кременець”.

Місцеві мешканці розповідають, що сміттям завалено весь простір поблизу могили матері видатного польського поета Юліуша Словацького.

Кременчани просять міську ради прийняти міри, встановити смітники та організувати прибирання.