Мешканці області масово “знаходять” зброю та вибухівку

10/09/2017 Розмір тексту:

Набої, зброю, вибухівку та інші небезпечні предмети вилучають оперативники Тернопільщини в ході оперативно-профілактичної операції “Зброя та вибухівка”. Лише за добу сьомого вересня до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, внесено сім фактів.

25 предметів, схожих на набої до малокаліберної гвинтівки, та дев’ять набоїв калібру 7,62 мм добровільно здав у Бережанський відділ поліції мешканець села Нараїв. Чоловік каже, що усе це знайшов ще на початку вересня в одному з закинутих будинків населеного пункту.

На Бучаччині у ході проведення профілактичних заходів працівники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що житель села Киданів у власному помешканні зберігає вибуховий пристрій та боєприпаси, а уродженець Кременця зберігає нарізну вогнепальну зброю. Вирішується питання про отримання дозволів для проведення санкціонованих обшуків.

Житель села Мирне Підгаєцького району, аби уникнути кримінальної відповідальності, добровільно здав до поліції гранату та патрони. Небезпечні предмети, а саме гранату “РГД-5” із запалом та 43 боєприпаси, чоловік зберігав впродовж кількох місяців на території підсобного господарства. Він стверджує, що усе це знайшов у лісі.

Усі предмети вилучили оперативники та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, що профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, триватиме до 6 жовтня.