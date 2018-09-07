Мешканці Київської вже ходять новеньким тротуаром. ФОТО

07/09/2018 Розмір тексту:

У Тернополі на вул. Київській (від житлового будинку №12 до будинку на вул. 15 Квітня, 9) завершилися роботи з капітального ремонту пішохідної доріжки).

Підрядники здійснили тут заміну покриття тротуару фігурними елементами мощення та влаштували бордюри. А на даний час завершуються роботи із влаштування зеленої зони.

До слова, цього року вже було відремонтовано дві ділянки тротуару на вулиці Київській, зокрема –поблизу будинку №3 та в районі будинків №2 – 12.