Мешканці Київської вже ходять новеньким тротуаром. ФОТО

07/09/2018 0
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У Тернополі на вул. Київській (від житлового будинку №12 до будинку на вул. 15 Квітня, 9) завершилися роботи з капітального ремонту пішохідної доріжки).

Підрядники здійснили тут заміну покриття тротуару фігурними елементами мощення та влаштували бордюри.  А на даний час завершуються роботи із влаштування зеленої зони.

До слова, цього року вже було відремонтовано дві ділянки тротуару на вулиці Київській, зокрема –поблизу будинку №3 та в районі будинків №2 – 12.

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