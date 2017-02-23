Мешканці Київської будуть пікетувати міськраду

23/02/2017 Розмір тексту:

Сесія Тернопільської міської ради, що запланована на 24 лютого, вочевидь, буде спекотною. Під стіни ради на «розбірки» планують прийти мешканці вул. Київська, які вже кілька тижнів воюють проти реконструкції котельні на альтернативних видах палива, що облаштовують за кілька метрів від їх будинків.

Присутня корупційна складова?

Та для початку нагадаємо читачам, що у випуску газети «Номер один» від 8 лютого кореспонденти з’ясували, що до фірми ТОВ «Тернопільтепло», яка інвестує кошти в будівництво котелень на альтернативних видах палива, має стосунок родина міського голови Тернополя.

Зокрема, серед засновників даного ТОВ є Богдан Богданович Вербовий – рідний брат дружини мера Надала – Олени (у дівоцтві – Вербова Олена Богданівна). Вербовий, щоправда, вклав до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю найменше – «всього» 1 млн. грн. (загалом статутний фонд складає 99 500 000 гривень).

Крім того, серед числа засновників ТОВ «Тернопільтепло» фігурує ще одна цікава особистість – Олександр Юрійович Куриляк, який вклав у статутний фонд одразу 16 млн. грн. За даними «Youcontrol», нібито цей же чоловік віднедавна очолюєкомунальну установу Тернопільської обласної ради«Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів спорту», яку, між іншим, депутати утворили у вересні 2016 року.

Саме походження статків у директора КП і брата дружини мера зацікавило місцевих активістів. Зокрема, правник Олена Степанова після прочитання нашої публікації дослідила це питання ретельніше з юридичної точки зору. У підсумку жінка написала заяву в поліцію про вчинення злочину.

– Я написала заяву про вчинення кримінального правопорушення. Адже там присутня і корупційна складова, і розтрата бюджетних коштів. Тому це питання, однозначно, має розслідуватись правоохоронними органами. Якщо поліція не відкриє провадження, то можна буде допустити, що і там чиєсь рильце в пушку. Хоча й ознаки злочину тут явні, – каже Олена Степанова.

Найбільше жінку цікавить походження грошей Богдана Вербового та директора комунального підприємства облради, які чоловіки вклали до статутного капіталу фірми-інвестора. Не менше запитань у Степанової є і до появи ТОВ «Тернопільтепло» на місцевому ринку тепла, адже, якщо вірити деяким чиновникам мерії, ТОВ почало інвестувати у котельні без тендеру.

Люди не здаються!

Ми будемо слідкувати за тим, як правоохоронці реагуватимуть на заяву Олени Степанової. Однак на цьому події навколо альтернативних котелень не закінчуються, а навпаки, розпалюються ще дужче.

Зокрема, мешканці вулиці Київська готові стукати у всі двері, аби лише зупинити будівництво торф’яного ноу-хау під своїми вікнами. За словами тернополянки Юлії Мамчак, біля будинку якої планують облаштувати одну з таких котелень, люди написали листи до керівництва міста, області та навіть України, аби їх почули. Крім того, вони вимагають провести перевірку котелень на екологічну небезпеку.

– Об’єкт, якого запланована реконструкція, має V-ту категорію складності. Щодо нього занижена категорія складності та не проводились громадські слухання. На наш погляд, має бути проведена комплексна експертиза проекту, оскільки котельня на вул. Київській найпотужніша в місті, обслуговує три житлових мікрорайони, оточена житловими будинками, що розміщені по периметру котельні на віддалі 40-50 м, та вимагає значних запасів речовини, яка спалюватиметься, а відповідно її доставка та зберігання і є великим центром екологічної небезпеки, –йдеться у листі-зверненні мешканців вул. Київськоїдо керівникавідділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради Михайла Горішного.

Та не листами єдиними мешканці Київської планують відстоювати власні інтереси. Люди готуються заявити про свої проблеми на сесії міської ради, яка відбудеться 24 лютого. Обіцяють, що це буде мирна акція, основна мета якої – донести до народних обранців суть конфлікту.

Тетяна Колеснік, Номер один