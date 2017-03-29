Мешканці Дружби налякані через схибленого “снайпера”

29/03/2017 Розмір тексту:

У будинку на вул. Винниченка, 9 усі налякані. Один з мешканців стріляє з балкону. Так, перед працівницею перукарні підстрілений голуб вправ просто перед нею.

Про це повідомив читач «20 хвилин» та чоловік власниці перукарні пан Анатолій. Читач каже, що чоловік зробив собі мішень на дереві і стріляє. Вже дісталося і птахам.

– Мешканці почули постріл і побачили, що впав птах, – каже пан Анатолій. – Налякані люди вже зателефонували на «102». Чекаємо на слідчо-оперативну групу.

Зранку на роботу йдуть багато людей, вони можуть постраждати, непокоїться читач. До того ж балкон виходить на дорогу, тому постріл може влучити і в маршрутку чи авто.

На місці події нашому журналістові розповіли, що вбитий голуб впав просто перед ногами працівниці перукарні, яка йшла на роботу. Потім у перукарні, яка розташована у цьому ж будинку, почули ще один постріл. І побачили, як вийшов чоловік, забрав голуба в пакет і пішов. Перед мішенню залишилась кривава пляма.

– Це вже не перший раз тут чути постріли, – розповідає налякана працівниця перукарні. – Я йшла на роботу, почула хлопок, і як просто переді мною замертво впав голуб. Звідки стріляли я не бучила. Коли побігла розповісти працівникам почули ще один постріл. Побачили, що на третьому поверсі чоловік закрив вікна, а потім вийшов і забрав пташку. оча я не знаю, чи це він стріляв.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, опитують свідків та з’ясовують, з чого стріляв мешканець будинку.