Мешканці деяких тернопільських будинків можуть опинитися у “сніговій блокаді”?

24/11/2017 Розмір тексту:

20 листопада в управлінні житлово-комунального господарства, благоу1строю та екології ТМР відбулася нарада керівників обслуговуючих підприємств за участю міського голови.

Під час наради обговорили ряд питань, зокрема готовність підприємств до зими, повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.

Зазначимо, усі обслуговуючі підприємства підготувалися до зими, що було зафіксовано під час комісійного об’їзду усіх обслуговуючих підприємств на предмет підготовки їхньої техніки до зими. По всіх будинках підприємствами підготовані паспорти та акти готовності до зими. Загалом на обслуговування житлового фонду у зимовий період у підприємствах є 22 одиниці техніки. А ті, кому техніки бракує, укладають угоди на виконання робіт із прибирання чи вивезення снігу. У достатній кількості в обслуговуючих підприємств заготовано посипальні матеріали.

– Як з’ясувалося, жодне із ОСББ Тернополя (а їх є 470) не уклало угоди на прибирання снігу, хоча на попередній нараді їм було надано інформацію про наявну техніку у Тернополі та про перелік підприємств, що надають техніку в оренду. Це означає, що території ОСББ можуть залишитися без належного прибирання взимку, тим самим порушуючи “Правила благосутрою м. Тернопіль”. Крім того, якщо мова йде про міжбудинкові проїзди та під’їзні шляхи, які належить до ОСББ, то можуть бути заблокований доступ техніки і до інших будинків, навіть тих, що обслуговуються приватними підприємствами. Окрім цілком зрозумілих незручностей при пересуванні, така легковажність загрожує більш серйозними наслідками. А саме, при неналежному здійсненні прибирання від снігу, до багатоповерхівок не зможуть дістатися карети швидкої, пожежні автомобілі чи інший технологічний транспорт у разі виникнення аварійних ситуацій. Відтак настирливо рекомендуємо головам ОСББ не порушувати правил благуострою м. Тернопіль та виконати свої зобов’язання щодо підготовки до зимового періоду, – каже начальник управління житлово-комунального господарства, благуострою та екології ТМР Олег Соколовський.

Сергій Лупак, керівник ради голів ОСББ Тернополя зазначив, що кожне об’єднання самостійно вирішує питання підготовки до зими. Дехто вважає, що наявність договорів не забезпечить своєчасність робіт, інші голови планують, як і в попередні роки, укладати разові угоди на виконання робіт. Сергій Лупак, наголосив, що мешканці об’єднань самі розпоряджаються своїми коштами і планують роботу. Втім після наради він повторно надіслав головам ОСББ перелік техніки та контакти підприємств, де її можна орендувати, а також нагадав, що за недотримання «Правил благоустрою м. Тернополя» недобросовісним головам ОСББ загрожує штраф у розмірі від 850 до 1800 гривень.

Нагадаємо, що прибирання прибудинкових територій та міжубдинкових проїздів здійснюють обслуговуючі підприємства та ОСББ (в залежності від того, хто обслуговує будинок). Окремо угоди на зимове прибирання укладають і дирекції шкіл та дошкільних навчальних закладів, медичні заклади, суб’єкти господарювання тощо.

Щодо очищення від снігу магістральних доріг і вулиць із рухом громадського транспорту, то його здійснює два підпримства: підприємство “Міськшляхрембуд” обслуговує «Дружбу», Кутківці, Пронятин і мікрорайон «Березовиця». Прибирання Центру, «Нового світу» та «Сонячного», «Східного» здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф».