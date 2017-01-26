Мешканці БАМу протестують через котельню на альтернативному паливі

26/01/2017 Розмір тексту:

Котельні на альтернативному паливі не хочуть бачити посеред спального району жителі вул. Київської та 15 Квітня. Люди побоюються екологічних наслідків від такого сусідства. А також стверджують, що саме будівництво відбувається не зовсім законно.

Про це тернополяни розповіли під час зустрічі із депутатами міськради та облради, представниками тепломереж ввечері 25 січня, повідомляє “20 хвилин“.

– На Київській, 3а, в центрі спального району, переобладнують котельню на тверде паливо, торф’яні брикети, – розповідає мешканка Юлія Мамчак. – Причому, будують то все через свята. Аби, поки люди зрозуміють, що і до чого, щось вже стояло. На території нема паспорту об’єкта, нема жодної інформації, хто і що тут робить. Ми дізнавались, немає у них нема техніко–економічного обґрунтування, чому саме торф. Не розроблена карта-схема викидів і санітарних розривів та ін.

Будівництво, за словами мешканки, відбувається на базі старої котельні. У цьому люди вбачають спробу тепломереж зекономити та спростити роботу. Бо у разі будівництва котельні на новому місці, їм би довелось проводити громадські слухання. Окрім того, людям не подобається, що поблизу котельні нема приміщення на торф’яні брикети. І останні лежатимуть просто на вулиці при тому, що такі брикети мають велике розсіювання. Також вони переконані, що така котельня – загроза їхньому здоров’ю.

– Буде туман – викиди усі впадуть на нас. У разі появи такої котельні – астма, легеневі захворювання нам забезпечені, – додає жінка. – А це спальні райони, тут багато дитсадків, багато дитмайданчиків.

Представник тепломереж натомість спробував заспокоїти людей. Чоловік повідомив, що інформація про те, що поруч із обуреними мешканцями будується, ніколи не була таємницею. Однак на деякі питання таки не зміг відповісти.

– Про початок будівництва було офіційне повідомлення у газеті «Тернопіль Вечірній», – каже начальник виробничо-технічного відділу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. – Загалом, йдеться про проект модернізації котельні. Для того, якщо б нам не вистачало газу, ми мали можливість використовувати інші види палива. У цій котельні передбачено спалювання торфу. Торф не буде у брикетах. Він подаватиметься під тиском і за структурою – схожий на муку. Цей проект пройшов екологічну експертизу. Ніякої шкоди для населення та здоров’я він не несе. Є уся документація.

Інформації про проект на місці робіт ще нема, бо, за словами представника тепломереж, відбуваються лишень підготовчі роботи. Таку відповідь мешканці забракували. Вони кажуть, що на сьогодні вже збудовані стіни і про підготовчі роботи мова не іде.

– Ми зібрались не для того, щоб вам перешкодити будувати котельню на альтернативному паливі, – зауважили тернополяни. – Ми за! Але не тут.

Присутні депутати – депутат від округу Михайло Сиротюк та депутат облради – секретар комісії з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування Андрій Цибульський збираються докладніше вивчити цю ситуацію. Останній, за його словами, уже подав запити у відповідні структури.