Мешканка Тернопільщини втопилася у глибоченному колодязі

04/10/2018 Розмір тексту:

Нещастя трапилося 3 жовтня близько 10 години на хуторі Фещуки Кременецького району. В колодязі глибиною 25 метрів виявили тіло місцевої 56-річної мешканки.

Загиблу рятувальники витягнули на поверхню. На її тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Що сталося з жінкою – встановить слідство. За попередньою інформацією, пенсіонерка мала проблеми зі здоров’ям, перебувала на обліку у психіатра.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють у поліції.