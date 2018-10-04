Мешканка Тернопільщини втопилася у глибоченному колодязі
04/10/2018 0
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Нещастя трапилося 3 жовтня близько 10 години на хуторі Фещуки Кременецького району. В колодязі глибиною 25 метрів виявили тіло місцевої 56-річної мешканки.
Загиблу рятувальники витягнули на поверхню. На її тілі слідів насильницької смерті не виявили.
Що сталося з жінкою – встановить слідство. За попередньою інформацією, пенсіонерка мала проблеми зі здоров’ям, перебувала на обліку у психіатра.
Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють у поліції.
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