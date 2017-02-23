Мешканка Тернопільщини віддала каблучки і сережки, аби “викупити” сина з поліції

23/02/2017 Розмір тексту:

Чергова жертва шахрайства «ваш син у поліції» на Тернопільщині. Цього разу в пастку втрапила 53-річна жителька Монастириськ.

Як повідомили у Монастириському відділення поліції, тієї ночі шахраї телефонували щонайменше до п’яти жителів району. Четверо із можливих жертв розпізнали обман й одразу зателефонували в поліцію.

За словами потерпілої близько 3 години ночі задзвонив її стаціонарний телефон. У трубку незнайомий чоловік повідомив, що в сина неприємності з поліцією і, аби парубок уник відповідальності, вона повинна заплатити дві тисячі гривень. Жінка погодилась, але сказала, що стільки грошей немає. Зрештою, зійшлися на тому, що вона розрахується чотирма сотнями гривень та ювелірними прикрасами.

За якийсь час на подвір’ї потерпілої з’явився незнайомець, який назвався поліцейським. За домовленість, налякана господиня передала йому кошти, дві золоті каблучки та сережки.

Про те, що син жодних неприємностей з законом не мав, жінка дізналася згодом. Відтак, зрозумівши, що стала жертвою шахрая, звернулася із заявою в поліцію. За словами потерпілої, чоловікові, якому вона передала кошти, на вигляд близько 30 років, середньої статури. Одягнений шахрай був у темні штани, коричневий плащ, сіру шапку, також на ньому були окуляри для зору в сірій оправі. Примітно, що шахрай мав із собою рацію.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, повідомили у відділ комунікацій ГУНП Тернопільської області.