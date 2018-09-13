Мешканка Тернопільщини поплатилася за те, що зв’язалася із судимим молодиком
13/09/2018 0
Розмір тексту:
Заява про крадіжку надійшла до співробітників Чортківського відділу поліції від 47-річної жительки одного із сіл району. Жінка повідомила, що з її оселі зникли золоті прикраси.
Правоохоронці встановили, що до протиправного причетний 20-річний односельчанин потерпілої. Молодик допомагав по господарству жінці. Якось підгледів, де вона зберігає ключ від вхідних дверей. Скориставшись моментом, проник до чужого помешкання і викрав два золотих ланцюжки та кулон.
Підозрюваний вже не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції – був раніше судимий за крадіжки.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії молодика слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- На кількох вулицях у центрі Тернополя перекриють рух транспорту
- Аби “викупити” онука з поліції, старенький дідусь віддав аферистам 10000 доларів
- Чому не варто дивитися популярні сьогодні канали, знає Роман Заставний
- Пожартував над одногрупником: 18-річний юнак під час пар “замінував” важливий об’єкт
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...