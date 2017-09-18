Мешканка Тернопільщини купила “корову у мішку”

18/09/2017 0
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8800 гривень заробив продавець-шахрай, створивши фейкове оголошення на сумнозвісному сайті OLX про продаж великої рогатої худоби.

Корову захотіла придбати мешканка села Бутин Збаразького району.

Зателефонувала продавцю, обговорили усі умови, і жінка погодилася купити худобу та перевести гроші на банківський рахунок. Однак після зарахування готівки шахрай зник з мережі так і не надавши жінці інформацію, куди їхати забирати живий товар. Довелося телефонувати в поліцію.

У відділі комунікації поліції Тернопільської області наголошують, що найкраще оплачувати товар вже після його отримання. Якщо товар дороговартісний, його слід спочатку побачити, а вже потім купувати.

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