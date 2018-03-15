Мешканець Тернопільського району продавав протитанковий гранатомет

15/03/2018 Розмір тексту:

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно жителя Тернопільщини, обвинуваченого за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що житель одного із сіл Тернопільського району упродовж 2017 року, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбавав, зберігав за місцем свого проживання, а надалі збував за грошову винагороду вогнепальну зброю та боєприпаси, у тому числі реактивний протитанковий гранатомет РПГ-18 «Муха».

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні затверджено прокурором та скеровано до суду.

Стаття інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 7 років.