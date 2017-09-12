Мешканець Тернопільщини знайшов у лісі італійський пістолет

12/09/2017 Розмір тексту:

Два факти незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 263 ККУ працівники Бережанського відділу поліції. Зброю та боєприпаси у рамках оперативно-профілактичної операції “Зброя та вибухівка” добровільно здали поліцейським місцеві мешканці.

Житель села Нараїв передав поліцейським 25 предметів, схожих на набої до малокаліберної гвинтівки та 9 – калібру 7,62. Розповів, що виявив їх у закинутій будівлі. Він вирішив одразу віднести небезпечну знахідку в поліцію, аби та не потрапила до рук дітей чи недобросовісних громадян.

Пістолет італійського виробництва здав працівникам місцевої поліції житель села Урмань. Зі слів чоловіка, він знайшов небезпечний предмет у лісі за селом.

Правоохоронці вилучили набої і зброю та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Працівники поліції нагадують мешканцям краю, що відповідно до ч. 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності. Тож, аби уберегти себе від покарання, необхідно добровільно здати зброю та боєприпаси до найближчого відділу поліції.

Профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки тривають, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.