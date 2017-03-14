Мешканець Тернопільщини знайшов на сміттєзвалищі рушницю і гранату

14/03/2017 Розмір тексту:

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують правоохоронці Гусятинщини жителю селища Гримайлів.

За словами Василя Борейка, начальника сектору Гусятинського відділення кримінальної поліції, у ході проведення оперативно-профілактичних заходів з виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, оперативники встановили, що один із мешканців селища зберігає обріз мисливської рушниці та інші боєприпаси.

Відповідно до ухвали суду правоохоронці провели санкціонований обшук в житловому будинку підозрюваного. В одній з кімнат працівники поліції знайшли й вилучили предмет без жодних маркувань, схожий на обріз гладкоствольної мисливської рушниці радянського виробництва, а також гранату без запалу.

Власник небезпечних предметів каже, що знайшов усе на сміттєзвалищі. Рушницю почистив та планував використовувати під час мисливства.

Усе це правоохоронці вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, а от житель Гусятинщини постане перед судом за незаконне поводження зі зброєю.