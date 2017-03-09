Мешканець Тернопільщини знайшов на сміттєзвалищі… пістолет

09/03/2017 Розмір тексту:

Ще одну небезпечну знахідку добровільно віддав в руки правоохоронців мешканець Борщівщини. Предмет схожий на пістолет вилучили під час оперативно-профілактичного відпрацювання працівники Борщівського відділення поліції.

Житель села Вовківці здав поліцейським предмет схожий на пістолет. Зі слів чоловіка, він знайшов його на сміттєзвалищі. Правоохоронці вилучили зброю та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ.

Поліцейські Тернопільщини вживатимуть додаткові заходи безпеки з метою запобігання злочинам з використання зброї, вибухівки до кінця березня та нагадують, що громадяни, які добровільно здали правоохоронним органам зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняються від кримінальної відповідальності, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.