Мешканець Тернопільщини знайшов біля залізничного вокзалу снаряд від гранатомета

10/03/2017 0
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Небезпечну знахідку приніс теребовлянським поліцейським місцевий мешканець. Чоловік розповів, що  знайшов предмет схожий на снаряд до гранатомету на території біля залізничного вокзалу і вирішив  віднести його  в поліцію.

Працівники поліції вилучили боєприпаси на направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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