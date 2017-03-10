Мешканець Тернопільщини знайшов біля залізничного вокзалу снаряд від гранатомета

10/03/2017 Розмір тексту:

Небезпечну знахідку приніс теребовлянським поліцейським місцевий мешканець. Чоловік розповів, що знайшов предмет схожий на снаряд до гранатомету на території біля залізничного вокзалу і вирішив віднести його в поліцію.

Працівники поліції вилучили боєприпаси на направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.