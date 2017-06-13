Мешканець Тернопільщини застрелив чоловіка, який ходив по полю з металошукачем

13/06/2017 Розмір тексту:

У серпні 2016 року до Бориспільської прокуратури звернулась жителька столиці з заявою про те, що її 40-річний син на власному авто «Шевроле» виїхав з села Вишеньки в напрямку Черкащини, після чого вона втратила з ним зв’язок.

Тривалий час проводилась кропітка оперативна робота щодо встановлення місця перебування зниклого чоловіка.

Як повідомив т.в.о. начальника поліції Київщини Андрій Нєбитов, під час проведення низки оперативно-розшукових та слідчих заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини встановили особу, причетну до зникнення громадянина. Саме він розповів поліцейським, що його товариш, який на той час проживав у Переяслав-Хмельницькому районі, скоїв вбивство. Щоб приховати сліди злочину, вони разом закопали тіло покійника.

Невдовзі оперативники затримали і винуватця злочину. Ним виявився 42-річний заробітчанин з Тернопільщини. Працівники поліції вилучили у нього речові докази, які підтверджують беззаперечну його вину у скоєних кримінальних правопорушень – умисного вбивства та незаконного заволодіння транспортним засобом.

Встановлено, що зниклий чоловік за життя займався пошуками раритетних предметів. Зловмисник застрелив чоловіка, який ходив по полю з металошукачем, оскільки думав, що той має при собі велику суму грошей. Після чого забрав автомобіль та мобільний телефон, які належали покійному.

За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.