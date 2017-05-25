Мешканець Тернопільщини заплатив 100000 гривень за неіснуюче пальне

25/05/2017 Розмір тексту:

Житель тернопільського краю потерпів від рук аферистів. Чоловік передав псевдоменеджеру АЗС велику суму коштів.

Як розповів сам потерпілий, він займається підприємницькою діяльністю. У власності сам власний бензовоз. 23 травня до чоловіка 1957 року народження зателефонував невідомий та представився менеджером однієї із мереж автозаправних комплексів. Аферист розповів, що на даний час є акційне пальне, за дуже вигідними цінами. Така пропозиція зацікавила потерпілого і він погодився його придбати.

Про зустріч сторони домовились в обласному центрі на одній із АЗС. За домовленістю заявник приїхав на бензовозі за вказаною адресою. Там його вже чекав аферист. Коли чоловік передав вказану суму, шахрай почав заповняти накладні на пальне. Допоки потерпілий спілкувався з водієм вантажівки, псевдоменеджер втік, прихопивши з собою 100 000 гривень підприємця.

Про подію підволочищанин одразу повідомив правоохоронців.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.