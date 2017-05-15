Мешканець Тернопільщини вдарив дружину ножем у груди. ФОТО (18+)

15/05/2017 Розмір тексту:

Трагедія сталася у селі Підгайчики Теребовлянського району. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив у груди жінку. Від сильної крововтрати нещасна померла ще до приїзду лікарів.

У селі про 60-річного підозрюваного відгукуються не дуже добре. Люди характеризують його як особу конфліктну. Особливо напруженими відносини з 47-річною дружиною ставали, коли з Тернополя на вихідні приїжджав її син від першого шлюбу. Спільно подружжя виховувало 10-річну дівчинку.

На вихідні син приїхав, аби допомогти матері заколоти порося. Впоравшись з роботою, родина сіла обідати. Господар за столом хильнув зайвого і пішов пасти кіз. Жінка, хвилюючись, пішла слідом за ним, і побачивши, що оковита геть розморила чоловіка, поросила сина приїхати і на авто відвезти вітчима додому. Та той в машину сідати не захотів, пішов пішки, дорогою висловлюючи своє невдоволення тим, що пасинок використовує його автівку.

Вже в будинку почалася бійка. Вітчим спочатку накинувся на хлопця з палицею, а коли за сина вступилася матір, вхопився за ніж. Вдарити хотів пасинка, то той ухилився. Лезо вп’ялося у груди жінки.

Лікарі, що приїхали на виклик, уже нічим не змогли допомогти нещасній матері. Від отриманого проникаючого ножового поранення вона померла.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК, – розповіла заступник начальника Теребовлянського відділу поліції Любов Новосад. – Йому оголошено підозру у порушенні статті 115(ч.1) Кримінального кодексу – вбивство, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.