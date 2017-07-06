Мешканець Тернопільщини загинув, збираючи вишні

06/07/2017 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення надійшло 4липня до правоохоронців Борщівського відділення поліції від жительки села Вербівка. Жінка повідомила, що на одній з вулиць села вона виявила мертвим місцевого жителя.

Працівники поліції виїхали на місце події, аби встановити усі обставини смерті. Як з’ясувалося, 48-річний чоловік загинув в результаті нещасного випадку. Напередодні, 3 липня, селянин подався на нежиле господарство своїх батьків зірвати вишні. На біду гілка на дереві зламалася і чоловік впав просто на огорожу під деревами. Металевий прут проткнув тіло. Через те, що ця частина вулиці вже нежила, ніхто одразу так і не зміг допомогти потерпілому. Від отриманих трав він помер на місці події.

Відомості внесено до ЄРДР згідно статті 128 ККУ. Правоохоронці з’ясовують усі обставини, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.