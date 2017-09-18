Мешканець Тернопільщини загинув від пострілу із стартового пістолета

18/09/2017 0
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Нещасний випадок трапився у місті Монастириська у суботу, 16 вересня.

41-річний місцевий житель скоїв суїцид, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

Чоловік вистрелив у себе із переробленого стартового пістолета. Отримане поранення виявилося смертельним, пише Терноград.

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