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Мешканець Тернопільщини загинув від пострілу із стартового пістолета
18/09/2017 0
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Нещасний випадок трапився у місті Монастириська у суботу, 16 вересня.
41-річний місцевий житель скоїв суїцид, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.
Чоловік вистрелив у себе із переробленого стартового пістолета. Отримане поранення виявилося смертельним, пише Терноград.
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