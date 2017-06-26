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Мешканець Тернопільщини загинув у власному будинку
26/06/2017 0
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25 червня о 02.42 в селі Яцківці Зборівського району, у кімнаті житлового будинку виникла пожежа.
Під час гасіння пожежі на місці події виявлено тіло власника будинку, громадянина 1941 року народження, повідомляють у ДСНС.
Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін будівлі.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання побутових електроприладів матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі.
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