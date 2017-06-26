Мешканець Тернопільщини загинув у власному будинку

26/06/2017 Розмір тексту:

25 червня о 02.42 в селі Яцківці Зборівського району, у кімнаті житлового будинку виникла пожежа.

Під час гасіння пожежі на місці події виявлено тіло власника будинку, громадянина 1941 року народження, повідомляють у ДСНС.

Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін будівлі.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання побутових електроприладів матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі.