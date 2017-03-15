Мешканець Тернопільщини загинув через цигарку
15/03/2017 0
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В Бучацькому районі пожежа у кімнаті житлового будинку спричинила смерть його власника.
Як повідомляють у ДСНС, 14 березня о 09:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в кімнаті житлового будинку у селі Порохова Бучацького району виникла пожежа. На місці події виявили труп власника.
Вогнем знищено 2 дивани, підлогу кімнати будинку на площі 0,5 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі.
Загорання ліквідоване місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина події — необережність під час паління.
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