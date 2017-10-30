Мешканець Тернопільщини вирощував коноплі поміж городиною

30/10/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, у жителя Збаразького району виявили поляну коноплі. Поліція вилучила 189 таких рослин, а також майже десять кілограм сушеної та подрібненої речовини, згортки з марихуаною, пістолети і набої до них.

Чоловік запевняв поліцейських, що коноплю вирощував для власного зберігання.

«Щодо цього факту відкрите кримінальне провадження. Всі речі в чоловіка вилучено. Зокрема, під час обшуку було виявлено та вилучено такі речі: 2 предмети зовні схожі на пістолети, предмети зовні схожі на боєприпаси, а саме патрони. На горищі даного будинку було виявлено рослини зеленого кольору рослинного походження, зовні схожі на рослини коноплі. Вилучене передано в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр”.

Найймовірніше, чоловік вирощував коноплю разом із сільськогосподарськими рослинами, бо на городі між ними було вилучено корені коноплі, – розповів заступник начальника ГУ НП України в області Степан Яцух.

До слова, цей випадок поліція виявила в результаті проведення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері наркозлочинності.

Софія Романська