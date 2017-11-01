Мешканець Тернопільщини викопав банку з 20 тисячами доларів

01/11/2017 Розмір тексту:

Робітник копав траншею біля гаража і частина фундаменту обсипалась. Там він знайшов банку з 20 тис. доларів. Гроші забрав, банку викинув. Тепер, імовірно, сяде у тюрму – на сім років. Ще й конфіскують майно.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду від 13 жовтня 2017, повідомляє “20 хвилин“.

Як випливає з матеріалів справи, Орест. К. працював на території домогосподарства Богдана К. Копав траншею під фундамент огорожі. Під час цих робіт навколо гаража, частина його фундаменту обвалилась і там робітник знайшов півлітрову банку з 20 тис. доларів. Станом на липень 2015 це було 441 тис. 471 грн. Покликав свого сина, який був неподалік, віддав йому частину грошей, банку викинув. Частину фундаменту, яка обсипалась, замурував.

Підсудний робітник у суді пояснив, що банка, замотана в целофан, впала йому прямо на тачку.

Однак на думку потерпілого і обвинувачення, робітник забрав вміст не тільки з однієї банки. Мовляв, в гаражі в нього були закопані три банки: в одній банці – 20 тис. доларів США, в другій – 8500 доларів США, в третій – 1350 Євро та золоті вироби.

Про те, що їх вкрали, подумав 31 липня, як побачив дірку у фундаменті гаража і не знайшов своїх банок. Відразу подумав на Ореста, той єдиний копав. Пішов до нього додому та попросив віддати гроші і золото. Через кілька годин йому повернули 17500 доларів США. Ще 100 доларів та 1400 грн у підсудного вилучили працівники поліції – їх також повернули потерпілому.

Дві інших банки з грішми та золотом “роботодавець” шукав у гаражі з поліцією. Перекопали все і не знайшли. Тоді син обвинуваченого прийшов і став сам копати. Знайшов їх у присутності поліції та потерпілого. Потерпілий вважав, що обвинувачений їх підкинув. Окрім того, в банці із золотом власник не дорахувався прикрас на 85 тис. грн.

Сам обвинувачений вину у викраденні 20 тис. доларів у суді визнав. А ось у викраденні золота – ні, мовляв такої банки не бачив і не викопував. Не доведеним факт крадіжки золота робітником визнав і суд.

Врешті, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 185 КК України і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Цивільний позов потерпілого суд задовольнив частково – ухвалив стягнути з підсудного в його користь 1350 доларів США, що в еквіваленті становить 29794 грн. майнової шкоди та 30000 гривень моральної шкоди.

Наразі вирок законної сили ще не набрав – на вирок може бути подана апеляція тридцяти днів з дня його проголошення. Як запобіжний захід для Ореста К., до вступу вироку у силу, суд залишив тримання під вартою – до 11 грудня.