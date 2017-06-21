Мешканець Тернопільщини вкрав у сусіда… доріжку

21/06/2017 Розмір тексту:

Крадіжку інкримінують жителю Бучача. Він демонтував з сусідського обійстя, де тимчасово ніхто не проживав, 14 металевих плит, з яких була вимощена доріжка.

Інша сусідка бачила як чоловік переносив металеві квадрати, але спочатку на це не звернула уваги. Жінка подумала, що він отримав дозвіл від господині, та зрештою вирішила сама до неї зателефонувати. Власниця була ошелешена інформацією, про те, що діється на її обійсті, й звернулася з відповідною заявою до районних поліцейських.

Чоловікові зізнався, що хотів заробити на чужому металі декілька гривень, натомість «розжився» неприємностями із законом, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.