Мешканець Тернопільщини вкрав і здав у ломбард дитячі сережки

17/04/2018 Розмір тексту:

Вкрав, аби помститися за те, що вигнали, – так свій вчинок пояснює 33-річний житель Скали-Подільської. Але красномовним є той факт, що чоловік раніше вже був неодноразово судимий за крадіжки.

За словами потерпілої, знайомий деякий час гостював у неї, коли ж вона попросила його більше не приходити, чоловік зник, а разом з ним дитячі золоті сережки та два паспорти.

Правоохоронці розшукали підозрюваного і вилучили у нього один з вкрадених документів. Золоті сережки крадій встиг здати у ломбард.

Відтак чоловік невдовзі сяде на лаву підсудних, йому інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.