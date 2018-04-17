Мешканець Тернопільщини вкрав і здав у ломбард дитячі сережки
17/04/2018 0
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Вкрав, аби помститися за те, що вигнали, – так свій вчинок пояснює 33-річний житель Скали-Подільської. Але красномовним є той факт, що чоловік раніше вже був неодноразово судимий за крадіжки.
За словами потерпілої, знайомий деякий час гостював у неї, коли ж вона попросила його більше не приходити, чоловік зник, а разом з ним дитячі золоті сережки та два паспорти.
Правоохоронці розшукали підозрюваного і вилучили у нього один з вкрадених документів. Золоті сережки крадій встиг здати у ломбард.
Відтак чоловік невдовзі сяде на лаву підсудних, йому інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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