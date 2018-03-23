Мешканець Тернопільщини вкрав автомобіль, аби доїхати до лікарні

23/03/2018 Розмір тексту:

Незаконне заволодіння транспортним засобом – провадження за цією статтею порушили працівники поліції Підгаєччини.

За словами начальника місцевого відділення поліції Юрія Куньки, до них 21 березня із заявою звернувся житель райцентру. Чоловік повідомив, що у нього невідомий викрав автомобіль марки ВАЗ 2106.

Транспорт потерпілий залишив в Підгайцях з ключами в замку запалювання, а сам знаходився неподалік. В якийсь момент до автівки підійшов невідомий, сів та поїхав. Проте за метрів двісті зупинився. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Викрадач автомобіля – житель одного з сіл району, 1972 року народження. Він каже, що сів у автомобіль, аби доїхати до лікарні. Проте вчасно передумав, спинився та залишив транспорт на вулиці. Раніше в поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв.

Даний факт внесений в ЄРДР за статтею 289 частина 4 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.