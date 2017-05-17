Мешканець Тернопільщини став першим в Україні, хто скористався новою послугою. ВІДЕО

17/05/2017 Розмір тексту:

Володимир Романенко, житель села Великі Гаї (Великогаївська об’єднана територіальна громада) Тернопільського району, перший і єдиний в Україні, хто скористався електронною послугою у ДАБІ, що дозволяє як почати, так і завершити будівництво онлайн.

Свій житловий будинок у Великих Гаях він оформив через інтернет без жодного відвідування органів державно-архітектурної інспекції. А прогресивність власника будинку відмітив навіть Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який відзначив, що вже за два роки не менше половини об’єктів будівництва у країні впроваджуватимуться в експлуатацію онлайн, йдеться у сюжеті «ТТБ».

За словами Володимира Романенка, в електронну систему на сайті Держархбудінспекції він вносив дані з технічного паспорта, тому додаткових труднощів у нього не виникало. Проте, єдине, що відрізняє електронну послугу від паперової – наявність електронного підпису, який, як наголошує Володимир, нескладно отримати у фіскальній службі чи банківській установі, яка вас обслуговує. При цьому процедура отримання підпису, як і подача декларації на сайті ДАБІ, абсолютно безкоштовна.