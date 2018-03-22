Мешканець Тернопільщини розповів, як виграв у лотерею мільйон. ВІДЕО

22/03/2018 Розмір тексту:

Під час аномальної снігової заметілі 17 березня 2018 року до Києва завітав переможець «Лото-Забава» – Григорій Цапура з села Оришківці разом зі своєю донькою Вірою, щоб стати почесним учасником закритого елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» і взяти участь у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера».

Довгоочікуваний мільйон Григорій Васильович виграв 18 лютого у 967-му тиражі, а цій щасливій події передували вісімнадцять років лотерейної гри з вірою та надією на перемогу. Як зізнався переможець, до доленосного моменту виграшу йому ніколи не щастило на великі грошові призи. Зараз же, пан Григорій радить усім тим, кому досі не щастить виграти, грати та купувати на кожен тираж хоча б кілька лотерейних білетів, пише сайт МСЛ.

Незважаючи на те, що столиця зустріла щасливчиків справжньою хуртовиною, однак на їх настрої це зовсім не відобразилося. У рамках подарункової програми «Два дні з життя мільйонера» оператор державних лотерей «М.С.Л.», окрім традиційних мільйонерських атрибутів – білого лімузину, професійної фотосесії, статусних ресторанів та вiдомого готелю у центрі Києва – підготував для гостей незвичайну відео-екскурсію у 3d-окулярах, де гідами виступили квадрокоптери. Захоплюючий політ над історичним центром міста вразив гостей з Тернопільщини: як батько, так і донька були у захваті. Адже Віра взагалі ніколи не була у столиці, а Григорій Васильович, хоч і відвідував Київ багато років тому, відзначив, як багато всього змінилось.

За традицією кульмінацією святкового уїк-енду став прямий ефір «Лото-Забава», де Григорія Васильовича та його доньку Віру урочисто привітали улюблені ведучі, Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк, і вручили символічний чек на 1 000 000 гривень. Проте свято на цьому не завершилося, адже попереду героїв очікував бранч з ведучими у затишному столичному ресторані та, звичайно ж, потужний заряд позитивних емоцій.

Полишати лотерейну гру пан Григорій не збирається, хоча й зізнається, що готуючись до приїзду до Києва, забув купити білети на 971-ий тираж. Свій виграш Григорій Васильович планує частково використати на лікування, а що робити з іншою частиною грошей, каже, підкажуть дві доньки та четверо онуків.