Мешканець Тернопільщини розкрадав державні багатства
13/09/2018 0
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Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом незаконного видобутку корисних копалин поблизу села Сновидів Бучацького району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що житель одного з сіл Тернопільського району здійснював видобуток каменю-пісковику – корисних копалин загальнодержавного значення. Сума збитків, завданих незаконними діями особи встановлюється.
Триває досудове розслідування за ч.2 ст.240 КК України (Порушення правил охорони або використання надр).
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