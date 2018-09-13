Мешканець Тернопільщини розкрадав державні багатства

13/09/2018 0
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Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у  кримінальному провадженні, розпочатому  за фактом незаконного видобутку корисних копалин поблизу села Сновидів Бучацького району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що житель одного з сіл Тернопільського району  здійснював видобуток каменю-пісковику – корисних копалин загальнодержавного значення. Сума збитків, завданих незаконними діями особи встановлюється.

Триває досудове розслідування за ч.2 ст.240 КК України (Порушення правил охорони або використання надр).

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