Мешканець Тернопільщини примудрився продати одне й те ж авто двічі

05/04/2018 Розмір тексту:

Щоправда, окрім фінансового збагачення тепер 24-річний житель села Ладичин має серйозні проблеми із законом.

Чоловікові та двом його спільникам поліцейські інкримінують частину 2 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Покарання за це – від п’яти до десяти років позбавлення волі, повідомляють у поліції.

12 березня до поліцейських Гусятинського відділення поліції звернувся мешканець села Городниця. Чоловік розповів, що три місяці тому придбав собі авто марки “БМВ”, пригнане з-за кордону, на номерах литовської реєстрації. Ввечері залишив машину біля свого господарства, а вже о третій годині ночі автівка щезла.

Співробітники управління карного розшуку спільно з гусятинськими поліцейськими зясували, що потерпілий – уже третій власник автівки. Машину йому продали лише з одним ключем. Ця інформація й дала поштовх до конкретних оперативних заходів.

Згодом було встановлено, ще один ключ від іномарки залишив собі перший власник – житель села Ладичин Теребовлянського району. Дізнавшись, хто тепер користується автівкою, вирішив викрасти машину і ще раз перепродати. В ніч на 12 березня зловмисник, взявши в помічники двох односельців, здійснили задумане.

Вигідно перепродати машину без документів не вдалося, тому реалізували її для розукомплектування, отримавши півтори тисячі американських доларів.

Зловмисники у скоєному зізналися.