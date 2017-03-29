Мешканець Тернопільщини проситься в тюрму, бо там годують. А його все не садять…

29/03/2017 Розмір тексту:

Крадіжками рятується від голодної смерті тридцятитрьохлітній житель села Панівці Борщівського району. Чоловік уже двічі притягувався до відповідальності за майнові злочини на території району.

За словами начальника Борщівського слідчого відділення Володимира Гуски, злодій бере все, що погано лежить, а при нагоді проникає на чужі господарства.

Виносить усе – від посуду до більш цінних речей. З господарства одного фермера викрав три мішка зерна, у іншого сусіда забрав металеві труби. Усе це продає за безцінь. Крадій зізнається, що повинен красти, бо інакше помре з голоду, оскільки роботи в селі немає. Він навіть не проти сісти за скоєне до в’язниці, але суд щоразу призначає лише громадські роботи.

Востаннє в поле зору правоохоронців борщівчанин потрапив 28 березня. До поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька села Панівці. Жінка повідомила, що з її літньої кухні невідомий в ніч з 27 на 28 березня викрав посуд та відро.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід злодія. Допоміг їм у цьому службовий собака. Як виявилося крадій – сусід потерпілої. Він у скоєному зізнався. Посуд встиг продати знайомій за 150 гривень.

Чоловікові інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.