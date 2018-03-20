Мешканець Тернопільщини повірив незнайомцю і втратив 11000 гривень

20/03/2018 Розмір тексту:

За допомогою старих перевірених шахрайських схем пройдисвіти майже не щодня ошукують місцевих мешканців на чималі суми. Вони представляючись працівниками фінансових установ дізнаються всі персональні дані за допомогою яких без труднощів спустошують електронні гаманці краян.

Працівники поліції задокументували три факти шахрайства на території Тернопільщини. Один із потерпілих житель обласного центру повірив додзвонювачу, який повідомив, що банківський рахунок тернополянина заблоковано. Аби врятувати свої кошти молодик розповів невідомому всю конфіденційну інформацію. Як наслідок зловмисник зняв залишок у розмірі 11000 гривень, повідомляють у поліції.

Пройдисвіти не залиши осторонь й двох користувачів сайту-оголошень. Краяни розмістивши інформацію про продаж того чи іншого майно, замість заробити – втратили кошти. Спершу шахраї представлялись покупцями, а згодом працівниками фінустанов. Вони дотримувались перевіреної історії, що через збій системи готівка не надійшла на картковий рахунок жителів області. Все що необхідно було зробити – це повідомити зміст смс-повідомлення, аби завершити транзакції. В результаті своїх дій житель обласного центру втратив 1955 гривень, а мешканець Гусятинського району 2201 гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України – «Шахрайство».