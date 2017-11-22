Мешканець Тернопільщини потрапив у смертельну аварію в сусідній області. ФОТО

22/11/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 21 листопада, о 10:30 в селі Зелений Гай у дорожньо-транспортній пригоді загинула 46-річна жителька Дубенського району, ще двох осіб госпіталізували.

Слідчі встановили, що 25-річний мешканець села Переросля, керуючи автомобілем «ВАЗ», рухався зі сторони міста Дубно в напрямку обласного центру. В селі Зелений Гай водій легковика не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення на смузі зустрічного руху з вантажівкою «DAF» під керуванням 39-річного жителя Тернопільщини.

Унаслідок зіткнення 46-річна пасажирка ВАЗівки, жителька села Дитиничі, від отриманих травм загинула. Ще одну пасажирку легковика, 23-річну мешканку села Переросля, госпіталізували в лікарню. Водій отримав струс мозку та забої.

За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП, повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області.