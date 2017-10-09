Мешканець Тернопільщини постраждав від “копійки”

09/10/2017 Розмір тексту:

П’ятдесятирічний чоловік опинився під колесами автомобіля. В селищі міського типу Товсте Заліщицького району близько 20:20 водій автомобіля “ВАЗ-2101”, рухаючись в напрямку Чорткова, збив пішохода. Потерпілий у вечірню добу йшов проїжджою частиною дороги.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловіка госпіталізували в Заліщицьку райлікарню. У нього медики констатували політравму, закриту черепно-мозкову травму, множинні садна голови та перелом кісток правого передпліччя.

Кров водія перевірять на вміст алкоголю, а причини аварії встановлять слідчі, повідомляють у поліції.