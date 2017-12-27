Мешканець Тернопільщини помер через погану звичку

26/12/2017 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення про летальний випадок надійшло 25 груднядо працівників Бучацького відділення поліції. У селі Костільники у власному помешканні загинув місцевий мешканець.

Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин. Поліцейські з’ясували, що 56-річний господар помер через звичку палити в ліжку.

За попередніми даними, пенсіонер вирішив викурити цигарку у ліжку та заснув. Це в свою чергу спричинило загорання постільної білизни, а згодом і ліжка. Пожежу вдалося загасити, однак чоловік у вісні задихнувся чаднимдимом.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.