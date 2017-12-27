Мешканець Тернопільщини помер через погану звичку
26/12/2017 0
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Тривожне повідомлення про летальний випадок надійшло 25 груднядо працівників Бучацького відділення поліції. У селі Костільники у власному помешканні загинув місцевий мешканець.
Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин. Поліцейські з’ясували, що 56-річний господар помер через звичку палити в ліжку.
За попередніми даними, пенсіонер вирішив викурити цигарку у ліжку та заснув. Це в свою чергу спричинило загорання постільної білизни, а згодом і ліжка. Пожежу вдалося загасити, однак чоловік у вісні задихнувся чаднимдимом.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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