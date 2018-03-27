Мешканець Тернопільщини піде під кримінал через те, що став “киянином”

27/03/2018 Розмір тексту:

Мешканець Збаразького району Тернопільської області, аби оформити візу, «став» киянином. У цьому, як розповів власник документа, йому допомогли в місті Київ. Як з’ясувалося, «киянин» насправді зареєстрований в селі Старий Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.

Фальшиву відмітку в документі молодика виявили в Збаразькому районному секторі міграційної служби, куди він прийшов, щоб вклеїти фото в паспорт у зв’язку з досягненням 25-ріного віку.

Завідувач Збаразького РС УДМС України в Тернопільській області Олександра Лабінська розповіла, що при перевірці паспорта громадянина України її увагу привернули дві відмітки: зняття з реєстрації та реєстрації місця проживання, де було зазначено підрозділ ВГІРФО, який на той час вже давно був ліквідований. Окрім цього, на штампіі про реєстрації було неправильно вказано назву одно зі столичних районів.

Про свої підозри посадовиця негайно повідомила районних правоохоронців.

Отож, в поліції наразі з’ясовують хто посприяв 25-річному чоловікові в незаконній реєстрації. У Збаразькому відділенні поліції повідомили, що на даний час за фактом підроблення штампу службовою особою розпочали кримінальне провадження (ч.4 ст.358 ККУ), повідомляють у поліції.