Мешканець Тернопільщини обміняв 4000 доларів на порожню сумку

19/06/2017 Розмір тексту:

Така неприємність трапилася з стареньким мешканцем Кременеччини. Чоловіка в райцентрі перестріли невідомі зловмисники та справно обшахраювали.

Історія афери розпочалася за вже відомим способом: у райцентрі біля жителя села Зеблази зупинилася автівка з незнайомцями. Чоловік та жінка спочатку стали розпитувати дорогу до місцевої лікарні, а розговорившись, розповіли сумну історію про хворого родича. Нові знайомі спитали, чи не міг би пенсіонер швидко обміняти їм долари за вигідним курсом, мовляв необхідно дуже швидко оплатити операцію. Чоловік спокусився на таку пропозицію.

Вже разом під’їхали до помешкання жертви і старенький виніс їм гроші. Далі він сам не розуміє, як так просто дав себе обманути, не отримавши ані купюри валюти. Каже, шахраї подали йому в руки сумку та попросили зачекати, допоки витягнуть зі сховку в машині гроші. Однак самі швидко сіли в авто та поїхали, а чоловік залишився стояти з чужими речами. Сумку він таки відкрив, вона виявилася порожньою. Довелося телефонувати в поліцію.