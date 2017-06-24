Як мешканець Тернопільщини найняв в охоронці рекетира і що з того вийшло

24/06/2017 Розмір тексту:

Вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим інкримінують правоохоронці мешканцю райцентру Борщів. 39-річний чоловік з погрозами отримав 300 доларів від мешканця району.

З заявою про злочин до правоохоронців Борщівського відділення поліції звернувся місцевий мешканець.

Як розповів потерпілий, через особистий конфлікт йому погрожували фізичною розправою, тож він звернувся до знайомого за допомогою. Борщівчанин погодився допомогти. Вже невдовзі він прийшов мешканця району та повідомив, що кривдники більше не погрожуватимуть, однак забажав оплати послуг. Коли ж чоловік відмовився, сам став йому погрожувати. Гроші вимагач таки отримав, а з ним і кримінальне провадження. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України.

Як з’ясували слідчі, чоловік в минулому вже притягувався до відповідальності за грабежі. Тепер до низки злочинів додасться і вимагання згідно статті 189 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.