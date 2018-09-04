Мешканець Тернопільщини ловив раків, але сам потрапив у пастку

04/09/2018 Розмір тексту:

Інцидент стався 3 вересня о 16:40 в селі Великі Дедеркали Шумського району.

У місцевому ставку під час лову раків під залізобетонною плитою застрягла рука жителя села Шкроботівка Шумського району, громадянина 1984 року народження.

Свідки події звернулись до рятувальників з проханням про допомогу. Черговим караулом пожежно-рятувальної частини за допомогою пневматичної подушки було припіднято плиту, деблоковано потерпілого та передано працівникам екстреної медичної допомоги.