Мешканець Тернопільщини ловив раків, але сам потрапив у пастку
04/09/2018 0
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Інцидент стався 3 вересня о 16:40 в селі Великі Дедеркали Шумського району.
У місцевому ставку під час лову раків під залізобетонною плитою застрягла рука жителя села Шкроботівка Шумського району, громадянина 1984 року народження.
Свідки події звернулись до рятувальників з проханням про допомогу. Черговим караулом пожежно-рятувальної частини за допомогою пневматичної подушки було припіднято плиту, деблоковано потерпілого та передано працівникам екстреної медичної допомоги.
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